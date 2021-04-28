Начался частичный вывод российских войск из аннексированного Крыма. При этом возле восточной границы Украины с Россией, в Воронежской области, все еще наблюдается скопление военных сил РФ и боевой техники.

Об этом глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил в интервью "РБК Украина".

"После заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма", - рассказал председатель Госпогранслужбы.

В тоже время в военных лагеря Воронежской области все еще остается военная техника, один из таких лагерей находится в нескольких десятках километров от границы с Украиной. По словам Дейнеко, отвода войск там пока не наблюдается.

Глава Госпогранслужбы рассказал, что пограничники следят за этими процессами. Однако, по его мнению, говорить что Россия отведет все войска от границ с Украиной пока преждевременно.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении проверок войск в Южном и Западном военным округах и отводе их к месту дислокации начиная с 23 апреля. В МИД Германии и НАТО поприветствовали отвод войск.

Так же мы сообщали, что президент Украины Зеленский потребовал у армии быть готовой к возвращению войск РФ.