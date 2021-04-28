Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакив в ходе брифинга внезапно прервала свое выступление из-за странного звука. В результате она отшутилась, что это ходит призрак 16-го американского президента Авраама Линкольна.

Фрагмент видео публикует ABC Politics в Twitter.

На кадрах запечатлено, как во время брифинга раздался громкий звук. Сначала пресс-секретарь Белого дома испугалась, однако в скором времени она продолжила свое выступление.

"Не бойтесь. Не исключено, что это бродит дух Линкольна", - пошутила она.

"Lincoln's ghost?"



Odd sound disrupts White House press sec. Jen Psaki's briefing with reporters. https://t.co/by7Gfo1iqn pic.twitter.com/p2F0kMRAr9 — ABC News Politics (@ABCPolitics) April 27, 2021

Напомним, ранее Псаки рассказала, как президент США Джо Байден чувствует себя после серии падений на трапе самолета.

Также сообщали, как пресс-секретарь Белого дома отказалась комментировать участие США в Нормандском формате.