Крашенные яйца - неизменный символ Пасхи. Ранее мы уже описали пять способов покрасить яйца с помощью натуральных ингредиентов. Теперь рассказываем, как правильно красить яйца пищевыми красителями, а также, какими узорами можно их декорировать.

Как красить яйца краской

Плюсы пищевых красителей в том, что это простой и бюджетный способ покрасить яйца. При этом можно быть уверенным, что цвет получится насыщенным, ярким и ровным.

Таким способом красят предварительно отваренные яйца. Перед варкой их нужно тщательно помыть, снять с плиты через 10 минут после закипания и остудить до комнатной температуры.

В отдельных емкостях размешайте краску. Выбирайте посуду с таким учетом, чтобы вода полностью покрывала яйцо. Читайте инструкцию на пакетике, но обычно один пакет на 5 гр разбавляют в 200 мл горячей воды.

Опустите яйцо в окрашенную воду на 5 минут. Потом аккуратно достаньте ложкой и переложите сушиться на бумажные полотенца, чтобы не было разводов.

Если вы хотите поучить глянцевый блеск - протрите яйца ватным диском, смоченным в растительном масле.

Идеи для декора и узоров

Яйца в рисе. Этот способ поможет получить интересный узор на скорлупе. Для этого насыпают в пакетик стакан риса (на каждый цвет отдельный пакетик). Краситель разбавляют в небольшом количестве горячей воды и выливают в рис. Пакет завязывают и мнут рис, пока он весь не окрасится. В середину этой массы кладут еще теплое варенное яйцо, завязывают и ждут пять минут. Затем достают, отправляют подсыхать на бумажные полотенца, а потом очищают от остатков риса.

Перламутровая краска. Отличие перламутровой краски для яиц в том, что ее не нужно разводить водой. Немного краски, пакетик с которой предварительно опускают в горячую воды на 1-2 минуты, выдавливают прямо на вареное яйцо. Затем равномерно втирают краску скорлупу. Делать это нужно в перчатках, обычно они идут в наборах. Окрашенные яйца нужно подсушить на подставках.

Цветные полоски, горошек и другие узоры. Для этого способа понадобится пищевой краситель разных цветов, вареные яйца и клейкая лента. На сухие вареные яйца можно наклеить полоски ленты либо вырезать их нее кружочки. Затем опустите их в емкость с одним цветом. Достаньте, снимите ленту и вновь окуните яйца на покраску, но уже в другой цвет.