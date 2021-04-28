В среду, 28 апреля, Верховная Рада Украины проведет очередное пленарное заседание, которое начнется в 10.00. Нардепы рассмотрят около 60 законопроектов, а также вопросы ратификации некоторых соглашений.

Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте парламента.

В первом чтении на повестке дня у народных депутатов внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно продажи лекарств детям.

Также в первом чтении парламентарии рассмотрят проект закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении и антидопинговой деятельности в спорте.

Кроме этого нардепы рассмотрят проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мероприятий во время коронавируса.

Для повторного рассмотрения с предложениями президента предложен закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно переименования Фонда социальной защиты инвалидов и приведения терминологии в соответствие с законодательством в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью".

Во втором чтении депутаты займутся законопроектом об увеличении стоимости международных посылок.

Также во втором чтении парламентарии рассмотрят проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О почтовой связи".

Кроме того, нардепы могут рассмотреть внесение изменений в ст. 22 закона Украины "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Ранее мы рассказывали, что Верховная Рада отказалась снижать официальный возраст молодежи.

Также сообщали, что Рада разрешила начинать процедуру заочного осуждения без объявления человека в розыск через Интерпол.