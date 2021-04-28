Электронные сигареты, посылки и продажа лекарств детям. Чем займется Рада 28 апреля
В среду, 28 апреля, Верховная Рада Украины проведет очередное пленарное заседание, которое начнется в 10.00. Нардепы рассмотрят около 60 законопроектов, а также вопросы ратификации некоторых соглашений.
Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте парламента.
В первом чтении на повестке дня у народных депутатов внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно продажи лекарств детям.
Также в первом чтении парламентарии рассмотрят проект закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении и антидопинговой деятельности в спорте.
Кроме этого нардепы рассмотрят проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мероприятий во время коронавируса.
Для повторного рассмотрения с предложениями президента предложен закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно переименования Фонда социальной защиты инвалидов и приведения терминологии в соответствие с законодательством в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью".
Во втором чтении депутаты займутся законопроектом об увеличении стоимости международных посылок.
Также во втором чтении парламентарии рассмотрят проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О почтовой связи".
Кроме того, нардепы могут рассмотреть внесение изменений в ст. 22 закона Украины "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
Ранее мы рассказывали, что Верховная Рада отказалась снижать официальный возраст молодежи.
Также сообщали, что Рада разрешила начинать процедуру заочного осуждения без объявления человека в розыск через Интерпол.