В Швейцарии, где в декабре парламент принял законопроект о признании однополых браков, проведут референдум, чтобы узнать мнение граждан по этому вопросу.

Об этом сообщает Euronews.

Парламент Швейцарии в декабре 2020 года, спустя несколько лет после многих других западноевропейских стран, уже принял закон о признании однополых браков, и обычно большинство законов вступают в силу без вынесения их на референдум. Однако если противники тех или иных решений успевают за 100 дней собрать 50 тысяч подписей, то назначается референдум.

На этот раз противникам закона удалось собрать необходимые подписи. Против признания однополых браков выступает крупнейшая в стране популистская партия SVP. По данным швейцарской федеральной канцелярии, запрос на референдум по однополым бракам собрал более 61 000 действительных подписей.

Дата голосования еще не определена, поскольку граждане Швейцарии обычно голосуют три-четыре раза в год по самым разным вопросам.

До принятия закона однополые пары в Швейцарии могли вступать в "зарегистрированые партнерские отношения", которые не предоставляли им таких же прав, как брак. Но новое законодательство позволило им жениться и предоставило доступ к донорству спермы.

Опрос, проведенный по заказу Pink Cross в 2020 году, показал, что более 80% швейцарцев поддерживают однополые браки.

Напомним, в Германии после легализации гей-браков женились десятки тысяч однополых пар, это около 8% от всех браков.

Также мы писали о том, что в Черногории легализовали однополые браки, но запретили таким парам усыновлять детей.