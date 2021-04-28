В Украине за сутки вакцинировали более 19 500 человек
В Украине прививку от коронавируса в течение минувших суток получили 19 590 человек. 27 апреля больше всего вакцинаций отмечено в Киеве (1 876).
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.
С начала прививочной кампании в Украине прививку сделали 558 716 человек. Из них получили первую дозу - 558 714 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - всего 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество сделанных прививок за сутки:
Киев - 1 876 прививок;
Винницкая область - 541 прививки;
Волынская область - 466 прививок;
Днепропетровская область - 1 894 прививки;
Донецкая область - 419 прививок;
Житомирская область - 422 прививки;
Закарпатская - 570 прививок;
Запорожская область - 648 прививок;
Ивано-Франковская область - 252 прививки;
Киевская область - 820 прививок;
Кировоградская область - 92 прививки;
Луганская область - 351 прививки;
Львовская область - 2 535 прививок;
Николаевская область - 937 прививок;
Одесская область - 1 967 прививок;
Полтавская область - 1 066 прививок;
Ровенская область - 431 прививки;
Сумская область - 327 прививок;
Тернопольская область - 110 прививок;
Харьковская область - 1065 прививок;
Херсонская область - 424 прививки;
Хмельницкая область - 813 прививок;
Черкасская область - 658 прививок;
Черновицкая область - 425 прививок;
Черниговская область - 481 прививки.
Вакцинация проводилась 263 мобильными бригадами по иммунизации и 667 пунктами прививки.
По состоянию на 27 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 498 890 человек.
Ранее мы рассказывали, что Степанов пообещал, что украинцы старше 60 лет смогут привиться от коронавируса уже в мае.
Также сообщали, Кабмин обещает платить по 1,7 млн грн членам семьи украинцев, которые умерли из-за вакцинации против ковида.