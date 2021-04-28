В Украине прививку от коронавируса в течение минувших суток получили 19 590 человек. 27 апреля больше всего вакцинаций отмечено в Киеве (1 876).

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

С начала прививочной кампании в Украине прививку сделали 558 716 человек. Из них получили первую дозу - 558 714 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - всего 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество сделанных прививок за сутки:

Киев - 1 876 прививок;

Винницкая область - 541 прививки;

Волынская область - 466 прививок;

Днепропетровская область - 1 894 прививки;

Донецкая область - 419 прививок;

Житомирская область - 422 прививки;

Закарпатская - 570 прививок;

Запорожская область - 648 прививок;

Ивано-Франковская область - 252 прививки;

Киевская область - 820 прививок;

Кировоградская область - 92 прививки;

Луганская область - 351 прививки;

Львовская область - 2 535 прививок;

Николаевская область - 937 прививок;

Одесская область - 1 967 прививок;

Полтавская область - 1 066 прививок;

Ровенская область - 431 прививки;

Сумская область - 327 прививок;

Тернопольская область - 110 прививок;

Харьковская область - 1065 прививок;

Херсонская область - 424 прививки;

Хмельницкая область - 813 прививок;

Черкасская область - 658 прививок;

Черновицкая область - 425 прививок;

Черниговская область - 481 прививки.



Вакцинация проводилась 263 мобильными бригадами по иммунизации и 667 пунктами прививки.

По состоянию на 27 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 498 890 человек.

Ранее мы рассказывали, что Степанов пообещал, что украинцы старше 60 лет смогут привиться от коронавируса уже в мае.

Также сообщали, Кабмин обещает платить по 1,7 млн грн членам семьи украинцев, которые умерли из-за вакцинации против ковида.