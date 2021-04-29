Сегодня восемнадцатый лунный день в знаке Зодиака Стрелец. Это зеркальный день, который отражает вашу внутреннюю сущность. То, как к вам относятся окружающие люди, выражает их истинный взгляд на вас со стороны. Если кто-то укажет вам на недостатки - попытайтесь их исправить, поблагодарив взамен. Если же вас похвалили - не воспринимайте похвалу за лесть, ведь сегодня люди склонны говорить правду.

Астрологи выделяют пять знаков Зодиака, которые могут сегодня расслабиться, так как они рождены под счастливой звездой, а значит, реже попадают в жизненные переплеты. Как правило, вы объективно оцениваете себя со стороны, не поддаетесь тщеславию и сохраняете трезвый рассудок.

Это Тельцы, Весы, Стрельцы, Козероги и Рыбы.

Телец (21.04 - 21.05)

Этот знак зодиака живет под самой счастливой звездой и часто приносит счастье своим родным и близким. Зачастую Тельцам для абсолютного счастья не хватает еще чуть денег, немного любви, времени, покоя и свободы. Дело в том, что этот знак слишком земной, чтобы верить в то, что счастье не зависит от внешних факторов.

Весы (24.09 - 23.10)

Вам часто везет в достижении целей и продвижении на работе, вы можете похвастаться легким характером, взаимной любовью, но казаться счастливым и ощущать себя таковым - разные вещи. Поэтому сегодня вам не хватает немного дзена и определенности. Звезды советуют потратить свободное от работы время на подготовку к семейному празднику и онлайн-покупки.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вы самый удачливый из огненных знаков зодиака, которым достался оптимизм и способность нравиться окружающим. Интереснее всего, что вы свои преимущества осознаете и пользуетесь на протяжении всей жизни. При этом вы находитесь в поисках настоящего счастья, которое зачастую оказывается совсем рядом. Вы просто не замечаете его даже приблизившись к нему впритык.

Козерог (22.12 - 20.01)

Вы счастливы от того, что можете в любую минуту выйти из зоны комфорта. Это не доставляет вам никаких тревог и забот, ведь вы всегда знаете путь обратно. Вам везет потому, что вы умеете относиться к жизни просто, ничего не ожидая от неё. Вселенная вознаграждает вас за упорный труд и старания, поэтому в любой ситуации оставайтесь прилежными и пунктуальными.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Вы являетесь зодиакальными счастливчиками и баловнями небесной канцелярии. Главный ваш противник - настроение и ваше окружение. Оно и влияет на ваше самочувствие: в одно мгновение вы счастливы и безмятежны, в другое - нелюдимы и мрачны. Чтобы достичь счастья, вам нужно перестать реагировать на мелочи: кто что сказал или как на вас посмотрел.

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