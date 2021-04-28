Встреча Зеленского с Путиным подтверждена. Но…

Вчера Кремль подтвердил, что дал предварительное согласие на встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским, а глава Офиса украинского президента Андрей Ермак - что получил от своего шефа задачу готовить эту встречу. И даже сделал предположение, что готовящийся ним саммит может стать историческим.

В общем, подтверждения получены со всех сторон, что, безусловно, не может не вселять оптимизм. Однако это, собственно, единственное, что способно дать повод для оптимизма. Поскольку все остальные заявления и действия его не дают.

В администрации Путина по-прежнему заявляют, что готовы говорить по всему комплексу украинско-российских отношений, однако проблему Донбасса к этому комплексу не относят. В то время как Банковая ключевым вопросом встречи видит именно Донбасс.

Но противоречие не только в этом. Если украинская власть намерена использовать визит Зеленского к Путину для установления мира на Донбассе, то должна выдвигать предложения, которые сближают позиции сторон. А что происходит в реальности?

Тот же Ермак, который готовит переговоры двух президентов, вчера заявил, что в "кластерах" по выполнению Минских соглашений, предложенных Германией и Францией, все хорошо, вот только передачу границы под контроль Украины нужно поставить впереди выборов местной власти Донбасса. Если это то предложение, которое глава ОП готовит к визиту своего начальника, то можно даже время не тратить - никто его даже рассматривать не станет.

При этом понятно, что Ермак лишь повторяет то, что раньше было озвучено Зеленским. А сам Зеленский, судя по всему, хочет сделать встречу еще одним этапом своей нынешней политики, суть которой состоит в том, чтобы доказывать электорату, будто он делает все возможное для восстановления мира, и одновременно не делать ничего, что выходит за очерченные националистами "красные линии".

Естественно, что при таком подходе никакой встречи не будет. И Банковая, понятное дело, обвинит в ее срыве Кремль. Хотя срывают ее именно заявления наподобие того, которое вчера сделал Ермак.

Зеленский хочет альтернативу "нормандскому формату"

Впрочем, и сам Зеленский вчера тоже постарался, чтобы едва согласованные переговоры с Москвой так и остались нереализованной пиар-инициативой. Он похвалил "Минский" переговорный формат, но при этом высказал мнение, что "несколько пунктов" должны быть обновлены. Он считает нужным "нормандский" формат, но считает, что параллельно должен быть запущен еще один формат с участием "заинтересованных стран". И возникает тот же вопрос, что и по предложениям Ермака: это то, с чем украинский президент хочет поехать к российскому?

Конечно, в выступлении Зеленского было мало конкретики во время вчерашней поездки в Херсонскую область было мало конкретики, поэтому многое можно трактовать по-разному.

К примеру, что такое "несколько пунктов" в "Минском" переговорном формате, которые должны быть обновлены? Если украинский президент предлагает, например, поднять статус делегаций от Киева и "республик", естественно, Москва будет это приветствовать. Но почему-то мало верится, что Зеленский задумал что-то, что может сделать переговоры Минской ТКГ более эффективными.

А в отношении формата, параллельного "нормандскому", даже и вариантов нет. Если речь идет о том, чтобы собрать нечто представительное и ничего не решающее (вроде "Крымской платформы"), то от такого "круглого стола", конечно, большого вреда не будет. Соберутся послы США, Польши и Литвы (может, и другие "заинтересованные страны" обнаружатся), сделают те же заявления, которые они делают сейчас по отдельности, и на этом все закончится.

Но если речь идет о некоем параллельном формате, который захочет взять на себя полномочия что-то решать, то он, безусловно, станет ударом по "нормандскому формату" и угрозой всему процессу урегулирования. Потому что ни Берлин, ни Москва, ни Париж ни в каких параллельных форматах принимать участия не будут, а любую конкуренцию воспримут как акцию, направленную против них.

Есть лишь один "параллельный формат", который может быть эффективным и при этом не противоречить "нормандскому", - это личная встреча президентов России и США. Если два государства, которые ведут геополитическую войну на украинской территории, договорятся ее прекратить на компромиссных условиях, такой формат может сработать и всех устроит. Но к организации этой встречи Зеленский отношения не имеет и ее инициатором он точно не станет.

Киев: накануне отмены локдауна

Сегодня должно быть решено, продлят ли локдаун в Киеве на майские праздники или нет. Об этом вчера Виталий Кличко заявлял дважды, при этом оба раза уточнив, что сам он к решению не будет иметь отношения - все решают специалисты из городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Если это так, то локдаун точно отменят, потому что единственная причина, по которой его могут продлить, - это День Победы. То есть причина политическая, а не медицинская.

Центральная власть тем временем убеждает страну, что все самое худшее в нынешней волне коронавируса уже позади. Министр здравоохранения Максим Степанов даже объявил о том, что в Украине нет стопроцентной заполняемости инфекционных отделений. Возможно, на данный момент это и так, но еще недавно в Киеве (а до этого - в Ивано-Франковске) нередки были случаи, когда больным отказывали в госпитализации именно из-за отсутствия мест.

Помимо сообщения о койках, Степанов также сделал заявление касательно перспектив вакцинации. Конечно, в ситуации, когда на всю страну есть лишь 9 полностью (то есть два раза) привитых граждан, любые заявления о перспективах вызывают лишь скептическую улыбку, однако в данном случае сказанное министром достойно внимания.

Степанов заявил о том, что уже в мае должна начаться массовая вакцинация граждан старше 60 лет. Насчет мая, правда, поверить трудно (до него осталось уже четыре дня, а массовой вакцинацией даже не пахнет), но сама мысль абсолютно верна: пенсионеры должны стать второй - после медработников - категорией граждан, которых нужно привить. При этом до того момента, пока все желающие граждане старше 60-ти будут вакцинированы, прививки всем остальным нужно запретить.

Кстати, если учесть тот факт, что основная вакцина в Украине на данный момент - "Ковишилд/АстраЗенека", то прививать ею пожилых украинцев, как говорится, сам Бог велел - ведь в Евросоюзе ее как раз и отдают пенсионерам.

Рада разрешила политическое "правосудие"

Верховная Рада приняла закон, разрешающий начинать процедуру заочного осуждения без объявления человека в розыск через Интерпол. Большого резонанса эта тема не вызвала, поскольку закон коснется немногих, однако в нем заложена серьезная мина под украинское правосудие.

В чем суть принятого закона? Ни для кого не секрет, что наша правоохранительная и судебная система зависима от власти и потому нередко принимает политические решения, маскируя их под уголовные. Однако для системы политического "правосудия" был один ограничитель - Интерпол. Международная полиция определяла, есть ли основания для уголовного преследования того или иного вынужденного эмигранта, и на основании своих выводов принимала решение - объявлять его в международный розыск или нет. А уже на основании этого объявления в розыск в Украине могли беглеца заочно осудить. Теперь этот ограничитель снят.

Соответственно, теперь нет никаких препятствий для политически мотивированного заочного осуждения на основании всего лишь объявления человека во всеукраинский розыск.

Понятно, что за рубежом подобный приговор никакой роли играть не будет - его на международном уровне не признают и, соответственно, беглеца не выдадут. Однако внутри Украины он может стать, к примеру, основанием для конфискации собственности. Что, безусловно, для любой власти даже привлекательнее, чем собственно осуждение обвиняемого.

Однако это привлекательно для власти лишь до тех пор, пока она власть. Как только власть меняется, уже у новых правителей возникает непреодолимое желание перераспределить "здобутки попередников". И об этом Зеленскому нужно вспомнить, когда закон окажется у него на столе.

Киев сегодня: впервые - марш в честь эсэсовцев

Сегодня в Киеве должен пройти марш в честь дивизии СС "Галичина". Его анонсами вчера был заполнен интернет, да и на стенах домов или подземных переходов объявление можно было встретить нередко.

Конечно, большинство киевлян на эти анонсы особого внимания не обратили - все уже привыкли к тому, что 1 января ходят факельные марши в честь Степана Бандеры, а 14 октября - в честь УПА. Однако даже на фоне этих неоднозначных дат день рождения "Галичины" стоит особняком.

Степан Бандера и Украинская повстанческая армия не воспринимаются значительной частью общества, поскольку являются героями одного региона и боролись против Красной армии, бойцы которой остаются героями для других регионов. Но при этом они все-таки являются "борцами за независимость Украины" в современной трактовке - пусть даже при этом они боролись против большинства украинцев.

А вот о дивизии СС "Галичина" даже этого сказать нельзя. Она была создана немецко-фашистскими властями для защиты политических и военных интересов нацистской Германии и именно в этом качестве использовалась на фронте (правда, всего однажды - под Бродами, где сразу была разбита).

Праздновать день рождения этой дивизии в Киеве, который пережил ужасы двухлетней нацистской оккупации, - кощунство. Отсюда всего один шаг до официального чествования дней рождения Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера.

Между прочим, подобное празднование напрямую запрещено законом о запрете нацистской и советской пропаганды. Однако нынешняя власть (как и предыдущая) сурово следит только за тем, чтобы не было советской пропаганды. А нацистская почему-то не волнует внука красноармейца Владимира Зеленского.