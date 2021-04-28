В 2021 году опустился рейтинг "Оскара". Трансляцию вручения кинопремии посмотрели на 58% меньше зрителей, чем годом ранее.

Об этом сообщает CNN.

Рейтинг премии опустился до самого низкого уровня в истории. Зрителями 93-й церемонии вручения посмотрели 9,85 млн человек, это на 58% меньше по сравнению с прошлым годом и всего 22% от уровня 2014 года.

Критики Голливуда объясняют резкое падение рейтинга "культурным марксизмом" и чрезмерной политизацией киноиндустрии США, с помощью которой, по их мнению, в общество постоянно пытаются внедрить чуждые для большинства ценности, а также влиять на политические процессы в стране.

Напомним, триумфатором премии в 2021 году стала "Земля кочевников", которая получила сразу три статуэтки. Лента рассказывает о крахе американской мечты у отдельно взятой женщины и ее попытке изменить свою жизнь - после чего главная героиня стала, как говорили раньше, "деклассированным элементом". "Страна" публиковала трейлеры и сюжеты всех фильмов, удостоившихся наград.

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