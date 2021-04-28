Инцидент с американским кораблем случился в Персидском заливе. Фото: Twitter/ USNavy

В понедельник, 26 апреля, в Персидском заливе военные корабли США совершили предупредительные выстрелы, поскольку к ним быстро приблизились три катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Об этом в Twitter сообщает пресс-группа Пятого флота ВМС США.

"Катера быстро приблизились к патрульному корабля ВМС Firebolt и сторожевому кораблю береговой охраны США Baranoff с неизвестными намерениями. Американские корабли проводили операции по обеспечению безопасности на море в международных водах", - сообщили в ВМС США.

Сначала экипажи катеров несколько раз с помощью громкоговорителя предупредили о необходимости прекратить маневры, но это не возымело эффекта, поэтому один из кораблей открыл огонь. После этого катера Ирана отплыли на безопасное расстояние.

Напомним, "Страна" писала о том, как баллистические ракеты, запущенные Ираном, упали возле кораблей ВМС США в Индийском океане.

Также мы сообщали, что в ВМС США поступила на вооружение ударная атомная подлодка USS Oregon.

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