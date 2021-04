В понедельник, 26 апреля, в Персидском заливе военные корабли США совершили предупредительные выстрелы, поскольку к ним быстро приблизились три катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Об этом в Twitter сообщает пресс-группа Пятого флота ВМС США.

"Катера быстро приблизились к патрульному корабля ВМС Firebolt и сторожевому кораблю береговой охраны США Baranoff с неизвестными намерениями. Американские корабли проводили операции по обеспечению безопасности на море в международных водах", - сообщили в ВМС США.

Сначала экипажи катеров несколько раз с помощью громкоговорителя предупредили о необходимости прекратить маневры, но это не возымело эффекта, поэтому один из кораблей открыл огонь. После этого катера Ирана отплыли на безопасное расстояние.

.@US5thFleet has released video and images of an April 2nd unprofessional interaction by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy in #ArabianGulf. pic.twitter.com/0tGJbffFJR