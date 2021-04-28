В Турции нарастает протест против "неравноправного локдауна" с 29 апреля до 17 мая.

Часть жителей возмущена тем, что с туристов сняты ограничения и отели для них открыты, в отличие от турок, которых почти на три недели заперли дома, вместе с праздничными днями Рамадана (можно только выйти в ближайший магазин пешком в одиночку, а также под запретом продажа алкоголя на этот период).

В соцсетях начался флешмоб против решения правительства, дающего туристам зеленый свет, пока вся страна - в красной зоне.

Турки репостят завяления чиновников о снятии ограничения с туристов и пишут критические замечания. В частности, замечают, что как туристы могу завезти еще больше вируса, так и сами путешественники могут заразиться от местных.

"Ковид завезли из-за границы. Но когда приедут туристы, они не привезут ковид, они привезут валюту. А микробы в воздухе действуют только на турок, к туристам не цепляются", - пишет в Инстаграм-сторис пользователь из Стамбула, ресторатор Мухаммед.

"Когда приезжают туристы, они не привезут ковид, они привезут валюту", - иронизирует в соцсетях ресторатор Мухаммед.

И подобных публикаций - множество.

Особое возмущение местных вызвал тот факт, что в отличие от прошлых локдаунов, им не разрешено "сбегать" в отели. Ранее уважительной причиной для передвижения была бронь в отеле (многие бронировали просто чтобы съездить к родным и друзьям в другой регион, а потом бронь снимали). Теперь перемещаться между городами запрещено и с бронью.

Мэр одного из курортных городков, член правящей партии, рассказал "Стране", что не исключено введение ограничений для туристов, если возмущение будет нарастать.

"Изначально планировали полностью закрыть стану, вместе с отелями и границами. Правительству нужно срочно снизить ковид-статистику, чтобы спасти туристический сезон и в Турцию поехали россияне, немцы, британцы. Но в последний момент переиграли и решили оставить отели открытыми (а каждый менеджер решает, выгодно ли ему открываться ему на этот период ради горстки гостей)", - говорит нам мэр, попросивший об анонимности.

Кстати, накануне локдауна в крупных городах царит ажиотаж - турки спешат скупиться (торговые центры будут закрыты) и нагуляться на свежем воздухе. Повсюду очереди, пробки, в парках негде яблоку упасть. По прогнозам местных экспертов, из-за "предлокдаудного" ажиотажа Турцию может ждать новый всплеск заболеваемости и свести на нет карантин.

Турки перед длинным локдауном ринулись в парки, торговые центры и салоны красоты. Фото: Инстаграм-сторис rimmaloveturkey

"Люди устали от бесконечных локдаунов. До этого в Турции действовал комендантский час по выходным, и народ скрепя зубами выдерживал этот мини-локдаун. А тут три недели изоляции, и это когда потеплело и многие собирались вырваться на море и повидаться с родными в Рамадан на длинные выходные в середине мая. Плюс люди возмущены из-за обвала лиры, бешеного роста цен. Еще и ссора с Америкой, после которой доллар прогнозируют чуть ли не по 20 (сейчас - больше 8). Поэтому говорят, что в правительстве обсуждают возможность действительно полного локдауна, чтобы турки не взбунтовались и чтобы не терять рейтинги", - рассказала "Стране" живущая в Стамбуле киевлянка Оксана Уйсал.

Тем временем негласно в правоохранительных органах поступило распоряжение более бдительно следить за туристами - и штрафовать тех, кто гуляет без масок.

"Ограничений для туристов нет, они могут гулять за пределами отеля. Но обязаны носить маски и соблюдать дистанцию", - заявили нам в турецком МВД.

В популярной среди украинских туристов Анталии, которая считается провинцией с высоким уровнем опасности по коронавирусу, еще с начала апреля начались полицейские рейды, в том числе по общественным пляжам.

"Тех, кто без масок, штрафуют (на 900 лир - это 3 тысячи гривен). Если нет паспорта (а многие оставляют его в отеле в сейфе), могут забрать в участок для разборок", - рассказала нам живущая в Анталии украинка Анна Мазуренко.

В самих отелях настроены по-разному - одни открываются в мае, другие ждут до начала июня, когда закончится локдаун и россиянам обещают возобновить чартеры (хотя это под вопросом).

"Нам просто нет смысла открываться при небольшой загрузке. Больше расходов на зарплату персоналу и обслуживание туристов. Поэтому ждем уже лета, там видно будет. А в целом в туристическом секторе сейчас паника. Он фактически мёртвый. Часть гостиниц, которая кое-как провела прошлый сезон, в этом году может обанкротиться", - сказала нам администратор отеля Delfino из Алании Дениз Йылмаз.