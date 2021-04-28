По состоянию на утро среды, 28 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 9 590 человек. После четырехдневного падения числа новых зараженных, снова отмечен резкий рост заболевших.

Напомним, что 27 апреля, в стране было выявлено 7 915 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки вновь выросло на 1 675 человек.

Умерли за отчетный период 441 человек (с начала эпидемии 43 291 пациент).

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Выздоровели за последние сутки 20 062 человека (с начала эпидемии - 1 616 891 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 451 ребенок и 217 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (818 человек), Донецкой области (811), Днепропетровской области (584) и Львовской области (530).

В Киеве выявлено 1 070 новых случаев.

Ранее мы сообщали, что Бюджет Киева потерял 2,5 миллиарда гривен из-за локдауна.