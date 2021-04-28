Вчера, 27 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал представление в Верховную Раду на назначение вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на пост министра энергетики.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Кабмина Ольга Куришко в комментарии для агентства РБК-Украина.

Теперь кандидатуру Германа Галущенко должны поддержать народные депутаты. Сначала пройдет голосование в профильном Комитете, а уже потом - в сессионном зале.

Напомним, ранее "Страна" в материале "И для Ахметова понятен, и для Коломойского" выяснила кто такой Герман Галущенко, которого продвигают на пост министра энергетики.

Так же мы рассказывали, что на закрытом для прессы и общественности заседании Верховной Рады нардепы заслушают Хомчака, Степанова и Шмыгаля.