Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что для Вашингтона очень важно иметь возможность "четко и прямо говорить с президентом Путиным" и лидерами других стран, с которыми у США есть разногласия. Однако при этом, он не стал называть четкую дату вероятной встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

"Я не знаю, есть ли официальное согласие, но я знаю, что мы говорим об этом и говорим о сроках такой встречи", - сообщил Блинкен в интервью телеканалу CNN,как передает "Интерфакс".

Блинкен так же напомнил, что Байден изначально дал понять, что "если Россия продолжит совершать агрессивные или безрассудные действия, мы ответим". При этом госсекретарь США заявил, что "предпочел бы более стабильные, предсказуемые отношения".

"Возможность поговорить лицом к лицу будет выгодна как в случае, если мы должны будем реагировать на продолжение Россией активности, так и в случае, если нам нужно будет определиться с тем, какие действия предпринять, если та решит перейти на более предсказуемый и стабильный курс", - заявил Блинкен.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Блинкен встретился с Кулебой и обсудил Донбасс и Крым.