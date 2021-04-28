В Киеве парня 1999 года рождения задержали из-за краж на почте. Он заказывал детали к компьютеру и подменял их во время получения посылки на почте. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полицию по спецлинии 102 обратилась сотрудница одного из отделений почты в Святошинском районе столицы и сообщила, что после проверки клиентом посылки обнаружила несоответствие товара. Для документирования на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили заявителя и посмотрели видео с камер наблюдения, зафиксировавших мошеннические действия нарушителя", - сообщили в полиции.

Как выяснилось позже, парень попросил у работницы осмотреть посылку, а когда та отвлеклась, подменил товар на другой и отказался от заказа. Вычислить местоположение мошенника полиции помогли камеры видеонаблюдения в городе.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили, что мужчина передвигался на автомобиле. Благодаря камерам, принадлежащих к системе "Безопасный город", оперативники установили маршрут движения злоумышленника и задержали его на территории соседнего района. Им оказался ранее не судимый уроженец Черниговской области, 1999 года рождения", - говорится в сообщении

Как рассказал следователь Святошинского управления полиции Максим Сахно, парень заказывал в интернет-магазинах компьютерные видеокарты, а когда осматривал заказ на почте, то менял в пакетах на другие - более дешевые.

Затем "отказывался" от заказов с дорогими видеокартами.

"В ходе проведения досудебного расследования мы установили причастность парня еще к двум аналогичным преступлениям на территории района. Мошенническим путем он завладел имуществом на сумму 74 000 гривен. Сейчас мы проводим проверку причастности фигуранта к другим преступлениям", - сообщили в Святошинском управлении полиции.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

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