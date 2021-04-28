Госсекретарь министерства иностранных дел Украины Александр Баньков рассказал, с помощью чего Киев может выиграть в информационной войне с Москвой. По его мнению в борьбе Украине помогут мозги и креативность.

Об этом чиновник заявил 27 апреля в интервью интернет-изданию "Главком".

Журналист спросил у Банькова, достаточно ли статей украинских дипломатов в СМИ, чтобы нивелировать пропаганду россиян.

"Мы можем победить в информационной войне не за счет многомиллиардных бюджетов, как в Russia Today, а за счет мозгов и креативности", - ответил представитель МИД.

Он добавил, что для победы одной контрпропаганды недостаточно - нужно формировать позитивный имидж страны.

"Подразумевается проведение большего количества публичных мероприятий, более частые выходы в информационное пространство", - перечислил госсекретарь методы, которыми он надеется побороть российскую пропаганду.

На это заявление отреагировали в Государственной Думе РФ. Член комитета Думы по международным делам Елена Панина в комментарии "РИА Новости" усомнилась в том, что у украинского чиновника вообще есть мозги.

"Если понимать под мозгами ответственность, интеллектуальный потенциал, то сам факт подобных заявлений говорит об их отсутствии у украинского чиновника, мечтающего "победить Россию", - отметила Панина.



Она добавила, что "вместо того, чтобы выполнять свои предвыборные обещания, обеспечить мир на Донбассе, киевские власти начали срывать выполнение Минских соглашений и мечтать о завоевании Донецка и Луганска".

"Где же тут "мозги"?" - заметила парламентарий.



По словам Паниной, под " креативностью "в Киеве, скорей всего, понимают "некую внешнеполитическую клоунаду, попытки артистично имитировать миролюбивые устремления, вводить в заблуждение мировое сообщество и собственных избирателей".

"Такие действия не приведут ни к каким положительным результатам. Чем меньше будет такого "креатива", тем лучше для Украины", - констатировала Панина.

Ранее в украинском МИДе сделали еще одно громкое заявление, призвав отключить Россию от SWIFT.

А депутат от "Слуги народа" в целях противодействия России призвал Владимира Зеленского начать мобилизацию и позвать войска НАТО.