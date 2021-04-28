Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как Россия предлагала Штатам решить дипломатический конфликт, но администрация американского президента Джозефа Байдена на такие предложения ответила отказом.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Министр иностранных дел России уточнил, что соответствующий разговор у него был с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Я упоминал об этом Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов", — сказал Лавров.

Он отметил, что администрация американского экс-президента Дональда Трампа просила не реагировать на действия его предшественника. Но, по словам Лаврова, ситуация не изменилась ни с приходом к власти в Соединенных Штатах республиканцев, ни с вступлением в должность Байдена.

Последний в телефонном разговоре заверял президента России Владимира Путина, что США проведут серьезный разбор двусторонних отношений, сказал Лавров. Министр добавил, что итогами этой беседы "стали новые санкции, на которые мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали (...) ассиметрично".

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