В Харьковской области злоумышленник придумал мошенническую схему с продажей сахара по дешевке. С ее помощью он обманул десять человек и заработал почти 7000 гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Мужчина подходил на улице к потенциальным жертвам и предлагал приобрести у него мешок сахара за половину цены. Доверчивые граждане отдавали мужчине свои деньги. Псевдо-продавец обещал привезти сахар покупателям прямо домой, но вместо этого пропадал.

Первое заявление о мошеннике поступила в полицию еще 8 апреля. За две недели полицейским удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 50-летний ранее судимый житель Купянского района Харьковской области. В общем аферист обманул 10 человек.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Виннице мошенник снял квартиру на сутки и продал ее матери-одиночке за 430 тысяч гривен.

Мы также писали, что в Киеве поймали обманщиков, которые продавали должность помощника народного депутата.