Российский оппозиционер Алексей Навальный, который недавно объявил о прекращении голодовки, обратился в Преображенский суд Москвы с иском к следственному изолятору "Матросская тишина", где находился еще до этапирования в колонию. Ранее он обращался с исками к ИК-2, где отбывает наказание сейчас.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Алису Закутнюю

"В суд поступил административный иск Навального к СИЗО-1 УФСИН России по Москве об оспаривании решения комиссии органа исполнительной власти субъекта РФ", - сказала пресс-секретарь суда

В суде пока не смогли уточнить суть поданного оппозиционером иска.

СМИ сообщают, что в иске Навальный просит признать незаконным решение администрации о постановке его на учет как склонного к побегу.

В феврале стало известно, что Навальный, который тогда находился в СИЗО "Матросская тишина", поставлен на профилактический учет как склонный к побегу.

Как ранее заявляла защита, постановка его на учет как склонного к побегу может помешать условно-досрочному освобождению оппозиционера.

Кроме того, российские СМИ сообщили, что Петушинский суд оставил без движения иски защиты Алексея Навального к администрации ИК-2 в Покрове, где он отбывает срок, о невыдаче ему книг и цензуре прессы. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на адвоката Навального Вадима Кобзева.

Таким образом, 2 из 3 поданных Навальным на его колонию исков оставлены без движения

Навальный ранее жаловался в отношении ИК-2 на:

невыдачу книг, признание склонным к побегу, цензуру газет.

Какие именно заявления оставлены без движения, непонятно.

По его мнению, это технические моменты, и в ближайшее время дата их рассмотрения будет назначена.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

В колонии Навальный объявил голодовку, но 23 апреля Навальный спустя 24 дня голодовки заявил о ее прекращении

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