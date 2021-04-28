Министр иностранных дел Германии Хайко Маас поприветствовал объявленный Россией отвод войск из приграничного с Украиной региона.

Как пишет Deutsche Welle, об этом министр заявил 27 апреля во время встречи со словацким коллегой Иваном Корчоком.

При этом Маас сказал, что за словами должны быстро следовать действия. Впрочем, по мнению главы МИД ФРГ, необходимы и дальнейшие шаги. Среди них он назвал снятие ограничений на судоходство в Черном море и соблюдение перемирия на востоке Украины.

В свою очередь Корчок заверил, что Словакия поддерживает международное сообщество и Германию в попытках достичь мира. Он также поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины.

В НАТО тоже приветствовали снижение напряженности между Россией и Украиной. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя объявление РФ об отводе войск от границ Украины.

"Мы видели снижение напряженности, и, конечно, мы приветствуем это. В то же время теперь мы будем мониторить ситуацию и следить за развитием очень внимательно. Мы рассчитываем, что Россия полностью откажется от наращивания сил в и у Украины", - сказал генсек.

Он добавил, что в НАТО ожидают от России вовлечения в политические процессы по урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, союзники НАТО подтверждают свою полную политическую и практическую поддержку Украины.

"Союзники НАТО продолжат помогать Украине воплощать реформы, модернизировать ее оборонные и безопасность институты", - сказал Столтенберг.

Тем временем в США считают, что пока рано принимать на веру отвод российской военной техники от украинских границ.

А в Киеве начали оперативно-стратегический сбор с руководящим составом ВСУ под руководством главнокомандующего Руслана Хомчака из-за "агрессивных действий России".