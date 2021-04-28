В Канаде, где месяц назад разместили предупреждение о тромбозе на упаковках вакцины AstraZeneca, вследствие этого заболевания был зафиксирован первый случай смерти. Девушка привилась именно этой вакциной накануне.

Об этом сообщает телеканал ВВС.

"Речь идет о местной жительнице, получившей препарат в начале апреля. У нее образовались тромбы в крупных сосудах из-за нарушения свертываемости крови после вакцинации AstraZeneca", - рассказал национальный директор здравоохранения провинции Квебек Орасио Арруда.

Помимо этого, министр здравоохранения Канады Кристиан Дюбе рассказал о расследовании еще трех случаев образования тромбов у привившихся данной вакциной.

Ранее "Страна" сообщала, что в США разрешили возобновить использование вакцины Johnson&Johnson, несмотря на случаи тромбоза после прививки. Согласно доступным данным по вакцине, ее "преимущества превышают ее известные и потенциальные риски".

Также напомним, что в странах Европейского Союза добавили информацию о риске тромбозов в описание вакцины AstraZeneca. Кроме того, медработников обязали информировать пациентов о возможных последствиях применения вакцины.