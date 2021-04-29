На этих выходных православные украинцы отмечают Пасху. Традиционно в церкви будут освящать крашанки без которых не обходится ни одна пасхальная корзина.

Рассказываем, зачем красят яйца на Пасху и что означают разные цвета.

Почему красят яйца на Пасху

Традиция красить яйца весной очень древняя и уходит корнями в язычество. У римлян, египтян и персов яйцо было символом рождения и возрождения, что по смыслу перекликается с праздником чудесного воскрешения.

В христианстве есть несколько версий того, почему на Пасху красят яйцу. По одной из них, куриное яйцо Мария Магдалина преподнесла римскому императору Тиберию после воскрешении Иисуса Христа. Она передала его со словами: "Христос воскрес!" На это римлянин ответил, что никто не может воскреснуть, как белое яйцо не может стать красным. После этих слов яйцо прибрело красный цвет, который напоминает о пролитой Христом крови на кресте.

Еще одна легенда рассказывает, что яйца расписывала Дева Мария, чтобы в детстве забавлять Иисуса.

Существует и бытовое объяснении традиции красить яйца. Оно состоит в том, что во время поста нельзя было есть яйца, поэтому, чтобы они дольше хранились их отваривали. А чтобы не путать сырые яйца с готовыми - их стали красить при варке.

Что означает цвет яйца

Цвет яйца также имеет значение. Считается, что красный напоминает о любви Божьей к человеку. Это царственный праздничный цвет.

Голубой цвет связывают с Пресвятой Девой. Он ассоциируется с добротой, надеждой и любовью к ближнему.

Желтый (оранжевый, золотой) символизирует богатство и достаток.

Зеленый цвет - это слияние голубого и желтого. Он ассоциируется с возрождением, благосостоянием.