В Сумах сотрудники патрульной полиции спасли мужичину, достав его из петли. Сумчанин собирался свести счеты с жизнью в ванной собственной квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своей странице в Facebook.

"На линию 102 позвонила встревоженная женщина, которая сильно волновалась за своего мужа. Заявительница рассказала, что он, придя домой, довольно странно себя вел. После общения она вышла из квартиры и пошла на улицу по своим делам. Вдруг ей на мобильный телефон позвонил ее муж. Он сообщил, что собирается покончить с собой. Не теряя времени, женщина обратилась в полицию", - рассказали правоохранители.

После звонка женщины, патрульные Иван Бурым и Богдан Биганов за считанные минуты прибыли по указанному адресу. С разрешения хозяйки стражи порядка и соседка, которую заявитель также позвала на помощь, зашли в квартиру. В ванной комнате они увидели мужчину с петлей на шее.

"Инспекторы мгновенно отвязали веревку и освободили мужчину. Вместе с соседкой они перенесли 29-летнего мужчину в комнату, где перевели его в стабильное боковое положение, одновременно вызывая скорую. Врачи госпитализировали мужчину", - добавили в пресс-центре.

Скриншот: facebook.com/sumypolice

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