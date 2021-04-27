В Черниговской области, где ужесточили карантинные ограничения, в реанимацию поступило четверо маленьких детей с признаками острого отравления неизвестным веществом. Все дети были из одной многодетной семьи.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры во вторник, 27 апреля.

"Утром 27 апреля в реанимационное отделение Черниговской областной детской больницы из одного из населенных пунктов Черниговского района в тяжелом состоянии доставлено четверо малолетних детей из многодетной семьи с диагнозом острое отравление неизвестным веществом. Предварительно было установлено, что родители накануне накормили детей картошкой с грибами", - заявили в пресс-центре.

В частности, многодетная семья, в которой воспитывается 5 детей, находилась в поле зрения социальных служб по делам детей в связи со сложными жизненными обстоятельствами.

Ювенальные прокуроры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми.

Ранее "Страна" сообщала, что под Ровно госпитализировали четырех подростков после отравления наркотиками. Один из них находится в коме.

Также напомним, что в Тернополе четырехлетняя девочка отравилась таблетками сама и дала их своему годовалому брату. После оперативно оказанной медицинской помощи обоих детей госпитализированы в областную детскую больницу.