В США высокопоставленный представитель администрации заявил, что между Соединенными Штатами и Российской Федерацией состоится "откровенный разговор" об ответных мерах РФ на американские санкции.

Об этом он сообщил журналистам, пишет "РИА Новости".

"Мы пока пытаемся понять в точности, каковы их (России - Ред.) намерения. У нас будут очень откровенные разговоры в последующие дни с российскими коллегами, и мы уже проводили их", - рассказал представитель администрации.

Ранее США ввели в действие очередной раунд санкций против РФ, Россия ответила своими контрмерами и предупредила о дальнейших возможных мерах в случае продолжения санкций.

"Мы не хотим эскалации, а хотим показать России, какую именно деятельность не хотим терпеть", - продолжили в США.

По словам представителя администрации США, американская сторона демонстрирует "долговременный" подход, в частности, к России и Афганистану.

"Мы не старались получить моментальное удовлетворение, а хотели получить правильный ответ", - добавил представитель администрации, описывая первые 100 дней администрации Байдена.

Как сообщала "Страна", 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Это стало ответом на проведение кибератак, вмешательство в выборы и ситуацию в Крыму.

В свою очередь, МИД России опубликовал полный список ответных мер на санкции США. В то же время в министерстве сказали, что Москва хочет избежать дальнейшего роста напряженности в отношениях с Вашингтоном и открыта к диалогу.