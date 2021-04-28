Сын мэра города Броды Львовской области Иван Белей избил журналиста и супруга депутата городского совета Ольги Кравчук. Инцидент произошел в гостинично-ресторанном комплексе Белея "Колыба", где несмотря на карантин проходила многолюдная вечеринка.

Об этом 24 апреля написала Кравчук в своем Фейсбуке.

По словам депутата, жертвами насилия стали ее муж Виталий Кравчук и журналист местного телеканала "Броды Online" Сергей Никишин. Мужчины приехали в ресторан, узнав о нарушении карантинных ограничений.

По словам Никишина, они не заходили ни на территорию, ни внутрь заведения, так как их остановил охранник. Журналист показал ему свое удостоверение. Тот забрал документ и пошел внутрь ресторана. Затем к мужчинам вышел владелец и, ничего не объясняя, начал наносить удары, кричать и нецензурно выражаться.

Белей ударил Кравчука кулаком в лицо, а потом ногой по спине и в живот, выбил из его рук телефон. А Никишину сын мэра разбил камеру. Его журналистское удостоверение ему так и не вернули.

26 апреля подробности происшествия изложила в своем Фейсбуке народная депутат восьмого созыва Ирина Суслова.

Она уточнила, что ресторан "Колыба" принадлежит семье Бродовского городского головы Анатолия Белея. Там в минувшие выходные проводили многолюдное застолье для избранных, нарушая карантин. На сообщение о вечеринке к заведению приехала депутат Бродовского горсовета Ольга Кравчук вместе с журналистом местного телеканала. Попытка заснять нарушения закончилась уничтоженной камерой и телефоном.

"Сын Бродовского городского головы Иван Белей сделал это лично, вырвав аппаратуру из рук журналиста. При нем, по словам очевидцев, также было оружие, которым он запугивал и даже воспользовался", - написала Суслова.

Она добавила: сотрудники независимого ресурса "Броды Online" сообщили, что разбитая камера была единственной в их арсенале.

Суслова опасается, что сын чиновника вполне может избежать наказания. Ведь приехавший на вызов патруль не спешил его задержать. А потом все вещественные доказательства с места конфликта исчезли.

"Только благодаря оперативной реакции Оли Кравчук, которая запустила прямой эфир с места событий, остались видео, доказывающие причастность сына Анатолия Белея к нападению на журналиста и его участие в многолюдном застолье в разгар пандемии", - резюмировала экс-нардеп.

Никишин обратился с заявлением о препятствовании профессиональной деятельности в отделение полиции, и та открыла уголовное производство.

"По факту дознаватели отделения полиции №1 Золочевского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.171 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет", - говорится на сайте полиции Львовщины.

Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Тем временем Иван Белей утверждает, что никого не бил. А драку с Кравчуком называет "толкотней". Он также добавил, что Кравчук преследует его около года и всячески пытается дискредитировать.

По словам Белея, 24 апреля в его ресторане никаких мероприятий не было.

Ранее "Страна" рассказывала о скандальной вечеринке депутата Николая Тищенко в ресторане "красного" карантинного Киева.

Как мы писали, за это нарушение перед законом ответит администрация отеля Fairmont.