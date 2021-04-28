Одной из жертв стал молодой журналист Никишин. Скриншот из видео

Сын мэра города Броды Львовской области Иван Белей избил журналиста и супруга депутата городского совета Ольги Кравчук. Инцидент произошел в гостинично-ресторанном комплексе Белея "Колыба", где несмотря на карантин проходила многолюдная вечеринка.

Об этом 24 апреля написала Кравчук в своем Фейсбуке.

По словам депутата, жертвами насилия стали ее муж Виталий Кравчук и журналист местного телеканала "Броды Online" Сергей Никишин. Мужчины приехали в ресторан, узнав о нарушении карантинных ограничений.

Скриншот из Фейсбук Ольги Кравчук

По словам Никишина, они не заходили ни на территорию, ни внутрь заведения, так как их остановил охранник. Журналист показал ему свое удостоверение. Тот забрал документ и пошел внутрь ресторана. Затем к мужчинам вышел владелец и, ничего не объясняя, начал наносить удары, кричать и нецензурно выражаться.

Белей ударил Кравчука кулаком в лицо, а потом ногой по спине и в живот, выбил из его рук телефон. А Никишину сын мэра разбил камеру. Его журналистское удостоверение ему так и не вернули.

26 апреля подробности происшествия изложила в своем Фейсбуке народная депутат восьмого созыва Ирина Суслова.

Она уточнила, что ресторан "Колыба" принадлежит семье Бродовского городского головы Анатолия Белея. Там в минувшие выходные проводили многолюдное застолье для избранных, нарушая карантин. На сообщение о вечеринке к заведению приехала депутат Бродовского горсовета Ольга Кравчук вместе с журналистом местного телеканала. Попытка заснять нарушения закончилась уничтоженной камерой и телефоном.

"Сын Бродовского городского головы Иван Белей сделал это лично, вырвав аппаратуру из рук журналиста. При нем, по словам очевидцев, также было оружие, которым он запугивал и даже воспользовался", - написала Суслова.

Она добавила: сотрудники независимого ресурса "Броды Online" сообщили, что разбитая камера была единственной в их арсенале.

Суслова опасается, что сын чиновника вполне может избежать наказания. Ведь приехавший на вызов патруль не спешил его задержать. А потом все вещественные доказательства с места конфликта исчезли.

"Только благодаря оперативной реакции Оли Кравчук, которая запустила прямой эфир с места событий, остались видео, доказывающие причастность сына Анатолия Белея к нападению на журналиста и его участие в многолюдном застолье в разгар пандемии", - резюмировала экс-нардеп.

Скриншот из Фейсбука Ирины Сусловой

Никишин обратился с заявлением о препятствовании профессиональной деятельности в отделение полиции, и та открыла уголовное производство.

"По факту дознаватели отделения полиции №1 Золочевского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.171 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет", - говорится на сайте полиции Львовщины.

Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Тем временем Иван Белей утверждает, что никого не бил. А драку с Кравчуком называет "толкотней".  Он также добавил, что Кравчук преследует его около года и всячески пытается дискредитировать.

По словам Белея, 24 апреля в его ресторане никаких мероприятий не было.

Ранее "Страна" рассказывала о скандальной вечеринке депутата Николая Тищенко в ресторане "красного" карантинного Киева.

Как мы писали, за это нарушение перед законом ответит администрация отеля Fairmont.

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