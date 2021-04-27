Во вторник, 27 апреля, горные спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области нашли тело 40-летнего туриста из Киева, который заблудился в окрестностях горы Гемба еще 13 февраля.

Об этом сообщается в Фейсбуке МВД Украины.

Погибшего нашли в ущелье у ручья, протекающего под подножием горы Магура-Жиде. После проведения правоохранителями первоочередных следственных действий на месте тело мужчины будет перевезено в село Березники Свалявского района.

Мужчина пропал в ночь на 14 февраля возле Березняков на склоне горы Гемба во время катания на лыжах. Тогда заблудились двое жителей столицы. Из-за плохой видимости они потеряли друг друга из виду.

Пропавшего искали с помощью спецтехники, включая дрон

Уже в 11:30 14 февраля поисковая группа ГСЧС Украины нашла одного туриста, поиски же второго продолжались 21 день (до 5 марта) и были отложены до таяния снега. 21 февраля при помощи вертолета "Н-225 Super Puma" спасатели провели воздушную разведку местности.

Впоследствии, когда сошел снег, спасатели возобновили поиски. В последние дни к поискам привлекались 10 спасателей и две единицы техники горных поисково-спасательных отделений Ужгорода и Мукачево.

"Страна" следила за поисковой операцией. Мы писали, что в феврале в ней были задействованы около полусотни спасателей.

Также мы сообщали о возобновлении поисков после перерыва.