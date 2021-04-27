В Польше демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию, который располагался в центре города Чеховице-Дзедзице, что на юге страны.

Об этом сообщил 27 апреля информационный портал города.

Демонтаж провели в соответствии с решением главы региона (Шленского воеводства) на основании закона о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя.

"С момента принятия этого закона 1 апреля 2016 года проводился правовой анализ и шла оживленная дискуссия о судьбе памятника "Братство по оружию", стоящего в центре Чеховице-Дзедзице с 1953 года. Свои аргументы представили сторонники того, чтобы оставить памятник на его месте, а также те, кто требовал его убрать. Однако именно воевода после нескольких месяцев разбирательств по этому поводу принял окончательное решение о демонтаже памятника, квалифицировав его как объект, пропагандирующий коммунизм", - говорится на портале.

В защиту памятника выступала группа местных жителей, которые предложили оставить его, изменив название на "Памятник погибшим на фронтах Второй мировой войны". В петиции, которую подписали 215 человек, указывалось, что памятник стал постоянной частью городского пространства и имеет художественную ценность.

"Это единственный в городе прекрасный образец польской школы социалистического реализма и монументализма Ксаверия Дуниковского, учеником которого был автор памятника Станислав Марчинув", - утверждали они.

Однако к этому мнению не прислушались.

В рамках демонтажа с цоколя были сняты фигуры несущих флаг двух солдат в военной форме - советского и польского. Их удалось снять с постамента не повредив и перевести на закрытую территорию машиностроительного завода.

Ранее поляки в Щецине разобрали памятник благодарности Советской армии.

Между тем в Польше не любят и памятники в честь УПА. Так, в 2017 году там убрали один такой, который находился на кладбище села Грушовичи возле Перемышля.