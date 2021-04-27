Во вторник, 27 апреля, Черноморский флот России начал следить за действиями сторожевого корабля Hamilton береговой охраны США, который сегодня зашел в Черное море.

Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, пишет "ТАСС".

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля "Гамильтон" береговой охраны США, зашедшего в акваторию Черного моря 27 апреля", - заявили в Национальном центре.

Отметим, что береговая охрана является в США одним из видов вооруженных сил наряду с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и Корпусом морской пехоты. В МИД России неоднократно заявляли, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.

Как сообщала "Страна", Hamilton стал первым катером береговой охраны США, который вошел в Черное море с 2008 года. Катер данного вида вооруженных сил последний раз заходил в черноморскую акваторию в 2008 году.

Также напомним, что Россия отреагировала на вхождение американского патрульного корабля в Черное море. Сегодня страна объявила о проведении ракетным крейсером "Москва" боевых стрельб в этом регионе. В связи с этим морской полигон и прилегающая акватория будет закрыта для судоходства.