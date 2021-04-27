21-летний блогер из российской Балашихи Степан Морков умер во время съемок видео для платформы TikTok.

Об этом во вторник, 27 апреля, сообщают телеграм-канал Mash и Следственный комитет РФ.

Блогер планировал забраться на полутораметровый постамент из рулонов туалетной бумаги в то время как его 24-летний двоюродный брат по имени Александр Иванов на ВАЗ-2114 должен был проехать сквозь эту гору.

Морков должен был прыгнуть и приземлиться на землю, однако он зацепился за крышу машины, несколько раз перекрутился и ударился головой об асфальт. От полученных травм парень скончался на месте.

Полиция уже выясняет обстоятельства инцидента, а родственник умершего отпущен из участка под подписку о невыезде.

Напомним, недавно в России скончался еще один блогер - Денис Бейсовский. Мужчине был 31 год. Он болел коронавирусом, но скончался от осложнений - перитонита.

Ранее мы писали о том, как опасный челлендж в TikTok привел к смерти мозга у 12-летнего школьника из США.