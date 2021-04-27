Президент США Джо Байден заявил, что определится позже, будет ли он выдвигать какие-либо предварительные условия для проведения встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом Байден сказал во время брифинга у Белого дома, посвященного реакции властей на пандемию коронавируса.

Журналист поинтересовался у президента, предъявит ли тот России условия для встречи с Путиным.

"Я обсужу это в другой день", - ответил американский лидер.

Как писала "Страна", 13 апреля Байден во второй раз за время своего президентства позвонил Владимиру Путину. По свидетельству пресс-службы Белого дома, американский лидер выдвинул идею проведения встречи "в третьей стране в предстоящие месяцы".

Как сказал на днях помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча Путина и Байдена планируется в летние месяцы, но точная дата и страна проведения пока не определены.

Ранее "Страна" проводила опрос среди киевлян, что они думают о предстоящей встрече Байдена и Путина. Многие жители столицы считают, что предстоящая встреча президентов - это позитивный знак.