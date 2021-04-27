В России, задержанного блогера Стаса Решетникова (известного под псевдонимом Reeflay), устроившего стрим с телом мертвой подруги, Валентины Григорьевой, приговорили к 6 годам колонии строго режима.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья во вторник, 27 апреля.

В частности, Раменский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего блогера Станислава Решетняка. "Он осужден за совершение преступления умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека", - заявили в ведомстве.

"Перед заседанием задержанного поцеловала мама, а во время оглашения приговора он расплакался. Блогер признал вину и раскаялся в содеянном. Говорит, Валя была его единственным другом", - сообщает Telegram-канала Mash.

Напомним, что в ночь на 2 декабря Григорьева принимала участие в треш-стриме - формате, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире. Она скончалась во время трансляции. У девушки была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома. Блогер признался, что сильно избил Григорьеву, но настаивал, что у него не было намерений убить Валентину.

Как сообщала "Страна", погибшая Валентина Григорьева, с телом которой вел стрим Станислав Reeflay, могла быть беременна. Она показывала живот во время своих онлайн-трансляций.