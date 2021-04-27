Во вторник, 27 апреля, Верховная рада приняла во втором чтении законопроект об основах молодежной политики. В первом чтении документ предлагал снижение официального возраста молодежи в Украине до 29 лет, однако сейчас эту границу подняли до 35 лет.

Соответствующее решение было принято в ходе очередного заседания правительства.

В частности, "за" законопроект №3718 проголосовал 321 народный депутат Украины.

В данном проекте авторы объясняют, что действующее законодательство устанавливает широкие возрастные рамки (от 14 до 35 лет), а это приводит к распылению ограниченных ресурсов на решение вопросов большого количества групп молодежи разного возраста.

Также в законопроекте подчеркнули, что уменьшение возраста молодежи позволит целенаправленно использовать ресурсы для молодых людей в переходный период, в течение которого молодежь больше всего нуждается в поддержке.

В то же время, ко второму чтению нардепы решили восстановить верхнюю границу возраста молодежи - 35 лет.

"Общество прежде всего молодежь, не понимает причин лишения части граждан статуса молодежи во время сложного социально-экономического кризиса, учитывая, что именно молодежь преимущественно защищает Украину от российской агрессии", - говорится в решении комитета.

Помимо этого, уменьшение верхнего предела возраста молодежи будет нарушением конституционных прав граждан.

В предоставленном законопроекте восстановлено определение льгот для молодых семей, имеющих детей. Молодые семьи и молодые лица, имеющие одного ребенка, освобождаются от уплаты процентов за пользование кредитом на строительство и приобретение жилых домов и квартир.

Также предусмотрено и погашение молодым семьям и молодым людям, которые имеют двух, трех и более детей, соответственно 25% и 50% суммы обязательств по указанному выше кредиту.

Авторы законопроекта также указали создание Нацсовета по вопросам молодежи при Кабинете министров, предусмотрено расширение сети молодежных центров и внедрение молодежных работников на местах для эффективной молодежной работы.

В это же время создается Украинский молодежный фонд, который будет выдавать гранты на поддержку идей, инициатив и проектов молодежи, а также институциональные гранты.

Напомним, что в первом чтении Рада приняла этот закон в конце июля прошлого года. В то же время нардеп от фракции "Слуга народа" и организатор фестиваля "Atlas Weekend" Александр Санченко презентовал этот законопроект в формате рэп-клипа.

Также в ходе сегодняшнего заседания Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о переводе уголовного процесса в электронный вид.