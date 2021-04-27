Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что признание представителей "ДНР" и "ЛНР" полноправными сторонами переговоров ведет к "реализации цели Москвы". По его словам, целью Украины является не "мир любой ценой", а территориальный целостность.

Об этом Гармаш написал в своем Facebook во вторник, 27 апреля.

По его словам, представители России пытаются "выбросить из переговорного процесса переселенцев" - самого Гармаша и еще одного представителя украинской делегации Дениса Казанского, которые участвуют в заседаниях политической подгруппы ТКГ.

"Надеюсь, что наше руководство, в своем стремлении к миру, не забудет о том, из-за чего вообще вся эта война и ради чего многотысячные жертвы. Цель - не мир любой ценой, цель - территориальная целостность и суверенитет над всей территорией, то есть - сохранение государственности Украины. Субъективизация ОРДЛО (а по сути - "автономия" "ДНР"-"ЛНР") с этой целью никак не коррелируется. И любой шаг в направлении их субъективизации путем нашего вытеснения из переговорного процесса ведет к реализации цели Москвы, а не Украины", - считает Гармаш.

Также он заявил, что Россия привлекла к консультациям в ТКГ представителя "ДНР" Майю Пирогову и обвиняет в шпионаже Казанского, чтобы Киев согласился на предложение "работать в прежнем составе", то есть, при участии "полномочных представителей", к которым Москва, по словам Гармаша, относит "представителей Донецка и Луганска" Наталью Михайлову и Родиона Мирошника.

Представитель украинской делегации утверждает, что соответствующее предложение по разблокированию работы политической подгруппы ТКГ было озвучено российской стороной сегодня на неформальной встрече участников консультаций.

"То есть, цель – вернуть монополию на представительство в переговорах от ОРДЛО московским марионеткам, выбросить из переговорного процесса переселенцев. Мы сильно мешаем России в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта. А для нее в этом - весь смысл Минска. Сегодня позиция представителя Украины в политической рабгруппе ТКГ Андрея Костина оставалась неизменной: участие Пироговой автоматически означает наш выход из переговорной комнаты. Но элементы шантажа путем напоминания о сложности общей геополитической ситуации и военном обострении сегодня уже звучали. Завтра на ТКГ, они, наверняка, тоже будут применяться. Посмотрим, насколько устойчивым к ним окажется Леонид Макарович", - добавил Гармаш.

Также сегодня в эфире канала "Украина 24" он заявил, что представители "республик" уже легализованы в переговорном процессе.

"В "минском" процессе есть такая странная для меня традиция, когда у нас традиции именно важнее, чем документы, обязанности, зафиксированные на бумаге. К сожалению, представители ОРДЛО уже легализованы в переговорном процессе, хотя это противоречит Минским соглашениям. Та сторона хочет, чтобы у этих людей была монополия на представление ОРДЛО, чтобы мы не представляли ОРДЛО, как выехавшие оттуда", - сказал Гармаш.

Напомним, возможность проведения прямых переговоров представителей Украины с "ЛДНР" ранее отрицал глава МИД Дмитрий Кулеба и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что уже завтра стороны переговоров в ТКГ могут договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе.