Музыкальный сервис Apple Music запустил проект City Charts. В его рамках платформа генерирует списки самых популярных 25 композиций, которые слушают в разных городах мира, в основном столичных. Среди них есть и Киев.

Показательно, что в первой подборке 25 популярнейших среди киевлян треков нет ни одной композиции на украинском языке, да и украинских исполнителей явно не большинство: Иван Дорн, Светлана Лобода, Макс Барских, группа Artik & Asti.

Чарт выглядит так:

Егор Крид "(Не)идеальна";

Lil Nas X "MONTERO (Call Me By Your Name)";

Ramil' "Сон";

Miyagi & Andy Panda "Патрон";

10AGE "Нету интереса";

Masked Wolf "Astronaut In The Ocean";

Тима Белорусских "Тебе лучше не знать";

Dom La Nena "Batuque (Jeremy Sole & Atropolis Remix)";

Artik & Asti "Истеричка";

Ivan Dorn "Кроме тебя";

Max Barskih & Zivert "BESTSELLER";

AMCHI "Уже всё равно";

Idris & Leos "Образ ";

Mot & JONY "Лилии";

DEAD BLONDE "Мальчик на девятке";

DJ Smash & MORGENSHTERN "Новая волна";

Султан Лагучев "Горький вкус";

Scriptonite "Чистый (OST "Псих")";

HammAli & Navai "Я весь мир обошёл";

Егор Крид "Голос";

LOBODA "Родной";

104 (feat. Miyagi & Скриптонит) "Не жаль";

Timati "Чокер";

Xolidayboy "мармеладный дом";

Ваня Дмитриенко "Венера-Юпитер".

Треки в списке будут обновляться ежедневно. Прослушать City Charts можно в мобильном приложении Apple Music, на рабочем столе и в онлайн-версиях Apple Music.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2020 году украинцы слушали в YouTube в основном российских исполнителей. А если и украинских - то русскоязычных.

Между тем за исполнение песни на русском на улице в Украине можно быть избитым "активистами" и радикалами.