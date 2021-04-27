В чарт попал Дорн, но с песней на русском. Фото: Твой бро

Музыкальный сервис Apple Music запустил проект City Charts. В его рамках платформа генерирует списки самых популярных 25 композиций, которые слушают в разных городах мира, в основном столичных. Среди них есть и Киев.

Показательно, что в первой подборке 25 популярнейших среди киевлян треков нет ни одной композиции на украинском языке, да и украинских исполнителей явно не большинство: Иван Дорн, Светлана Лобода, Макс Барских, группа Artik & Asti.

Чарт выглядит так:

  • Егор Крид "(Не)идеальна";
  • Lil Nas X "MONTERO (Call Me By Your Name)";
  • Ramil' "Сон";
  • Miyagi & Andy Panda "Патрон";
  • 10AGE "Нету интереса";
  • Masked Wolf "Astronaut In The Ocean";
  • Тима Белорусских "Тебе лучше не знать";
  • Dom La Nena "Batuque (Jeremy Sole & Atropolis Remix)";
  • Artik & Asti "Истеричка";
  • Ivan Dorn "Кроме тебя";
  • Max Barskih & Zivert "BESTSELLER";
  • AMCHI "Уже всё равно";
  • Idris & Leos "Образ ";
  • Mot & JONY "Лилии";
  • DEAD BLONDE "Мальчик на девятке";
  • DJ Smash & MORGENSHTERN "Новая волна";
  • Султан Лагучев "Горький вкус";
  • Scriptonite "Чистый (OST "Псих")";
  • HammAli & Navai "Я весь мир обошёл";
  • Егор Крид "Голос";
  • LOBODA "Родной";
  • 104 (feat. Miyagi & Скриптонит) "Не жаль";
  • Timati "Чокер";
  • Xolidayboy "мармеладный дом";
  • Ваня Дмитриенко "Венера-Юпитер".

Треки в списке будут обновляться ежедневно. Прослушать City Charts можно в мобильном приложении Apple Music, на рабочем столе и в онлайн-версиях Apple Music.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2020 году украинцы слушали в YouTube в основном российских исполнителей. А если и украинских - то русскоязычных.

Между тем за исполнение песни на русском на улице в Украине можно быть избитым "активистами" и радикалами.

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