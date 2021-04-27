Apple Music опубликовал рейтинг композиций по городам. В чарте Киева нет ни одной песни на украинском
Музыкальный сервис Apple Music запустил проект City Charts. В его рамках платформа генерирует списки самых популярных 25 композиций, которые слушают в разных городах мира, в основном столичных. Среди них есть и Киев.
Показательно, что в первой подборке 25 популярнейших среди киевлян треков нет ни одной композиции на украинском языке, да и украинских исполнителей явно не большинство: Иван Дорн, Светлана Лобода, Макс Барских, группа Artik & Asti.
Чарт выглядит так:
- Егор Крид "(Не)идеальна";
- Lil Nas X "MONTERO (Call Me By Your Name)";
- Ramil' "Сон";
- Miyagi & Andy Panda "Патрон";
- 10AGE "Нету интереса";
- Masked Wolf "Astronaut In The Ocean";
- Тима Белорусских "Тебе лучше не знать";
- Dom La Nena "Batuque (Jeremy Sole & Atropolis Remix)";
- Artik & Asti "Истеричка";
- Ivan Dorn "Кроме тебя";
- Max Barskih & Zivert "BESTSELLER";
- AMCHI "Уже всё равно";
- Idris & Leos "Образ ";
- Mot & JONY "Лилии";
- DEAD BLONDE "Мальчик на девятке";
- DJ Smash & MORGENSHTERN "Новая волна";
- Султан Лагучев "Горький вкус";
- Scriptonite "Чистый (OST "Псих")";
- HammAli & Navai "Я весь мир обошёл";
- Егор Крид "Голос";
- LOBODA "Родной";
- 104 (feat. Miyagi & Скриптонит) "Не жаль";
- Timati "Чокер";
- Xolidayboy "мармеладный дом";
- Ваня Дмитриенко "Венера-Юпитер".
Треки в списке будут обновляться ежедневно. Прослушать City Charts можно в мобильном приложении Apple Music, на рабочем столе и в онлайн-версиях Apple Music.
Ранее "Страна" сообщала, что в 2020 году украинцы слушали в YouTube в основном российских исполнителей. А если и украинских - то русскоязычных.
Между тем за исполнение песни на русском на улице в Украине можно быть избитым "активистами" и радикалами.