В ответ на высылку российских дипломатов 22 и 23 апреля из Словакии и прибалтийских стран МИД России вызвал послов Литвы, Латвии, Эстонии, а также главу диппредставительства Словакии. В ведомстве их ждут в среду, 28 апреля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД.

"На среду в МИД вызваны послы прибалтийских стран и Словакии", - сказали в министерстве.

22 апреля решение объявить персонами нон грата трех российских дипломатов приняла Словакия. 23 апреля Латвия, Литва и Эстония тоже заявили, что высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, обвинив их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. При этом Латвия и Эстония выдворили по одному человеку, а Литва - двух.

Вскоре после действий стран представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что РФ собирается предпринять ответные действия на выдворение российских дипломатов из Литвы, Латвии и Эстонии. Кому-то из представителей посольства балтийских стран в РФ придется "паковать вещи", анонсировала тогда Захарова.