Крашенные яйца - обязательный элемент пасхальной корзины и один из символов праздника. Считается, что именно освященное во время церковной службы яйцо должно стать первой скоромной пищей после поста.

Первоначально яйца красили только в красный цвет, но сегодня выбирают самые разные цвета. Собрали пять интересных способов окрашивания с помощью натуральных ингредиентов без химии.

1. Луковая шелуха

Это один из самых популярных способов. Яйца получаются насыщенного темно-красного цвета.

Для красящего раствора понадобится большая пригоршня луковой шелухи (примерно с двух кило лука). Залейте ее 1 литром холодной воды и доведите до кипения. Снимите раствор с плиты после того, как он прокипит 15 минут. Процедите и перелейте в посуду, которой вы будете варить яйца.

Когда раствор остынет до комнатной температуры, аккуратно положите в посуду яйца, так чтобы их покрывала жидкость. После того, как вода закипит - варите яйца еще 10 минут.

Достаньте их, переложите на бумажные полотенца и протрите насухо.

2. Свекла

Для этого способа нужно заранее отварить яйца. Натрите свеклу и выжмите из нее сок. Жидкость перелейте в посуду, добавьте полторы ложки уксуса и опустите вареные яйца. Если оставить их на 30 минут получится нежный розовый цвет. Если на ночь - бордовый.

Еще один способ - натереть одну свеклу, залить 2 стаканами воды и довести до кипения. Пусть покипит 20 минут.

Вареные яйца залейте получившейся жидкостью и выдержите их там от 30 минут до нескольких часов в зависимости от желаемой интенсивности цвета.

3. Каркаде

Это простой и бюджетный способ. Яйца получаются насыщенного сливового цвета с красивыми разводами, напоминающими ночное небо.

Заранее отварите белые яйца. В отдельной емкости заварите кипятком 100 гр чая каркаде. Дайте ему настояться 15 минут и переложите в емкость остывшие вареные яйца, чтобы жидкость полностью их покрывала. После того, как жидкость остынет, поставьте емкость с яйцами на ночь в холодильник.

Утром достаньте их и переложите сушиться на бумажные салфетки. Когда яйца высохнут - аккуратно оботрите с них остатки заварки.

4. Куркума

Куркума придаст вареным яйцам желтый или оранжевый цвет. Это один из самых простых способов.

На 5 яиц понадобится примерно полтора литра воды, чтобы она полностью покрывала яйца в посуде. Смешайте 30-40 гр куркумы с небольшим количеством воды в кашицу. Затем долейте остальную воду, добавьте 2 ст л уксуса, посолите и выложите в получившуюся жидкость яйца.

После того, как они закипят, уменьшите огонь и проварите их еще 10 минут. После этого переложите в холодную воду, чтобы они быстрее остыли.

5. Корни Марены

С помощью корней Марены красильной (лекарственное растение Rubia tinctorum) яйца красят в Грузии. Получается красивый темно-вишневый цвет. Купить корни этого растения можно в аптеках или в интернет-магазинах.

Для окрашивания 10-15 яиц хватит 50 грамм Марены. Залейте корни 1,5 л воды и доведите до кипения. Прокипятите 15 минут и выключайте. Пусть отвар настоится пару часов.

Затем положите в него сырые яйца и 1 чайную ложку соли (чтобы яйца не трескались). С момента закипания варите яйца 10-12 минут. Можно натереть их растительным маслом и вытереть сухой салфеткой, чтобы придать глянцевый блеск.