Госдепартамент США рекомендует своим гражданам, которые желают покинуть Афганистан, уехать "как можно скорее". Также ведомство распорядилось вывезти из страны сотрудников посольства.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Госдепа во вторник, 27 апреля.

"Граждане США, желающие покинуть Афганистан, должны уехать как можно скорее доступными коммерческими рейсами. 27 апреля 2021 года Департамент распорядился об отбытии из посольства США в Кабуле государственных служащих США, чьи функции могут выполняться в другом месте", - говорится в сообщении.

По данным Госдепа террористические и повстанческие группировки продолжают планировать и совершать нападения на территории Афганистана.

"Эти атаки происходят без предупреждения или практически без предупреждения и нацелены на официальные автоколонны и объекты правительства Афганистана и США, здания местных органов власти, иностранные посольства, военные объекты, коммерческие предприятия, офисы неправительственных организаций (НПО), больницы, жилые комплексы, туристические районы, транспортные узлы, общественные собрания, рынки и торговые районы, культовые сооружения, рестораны, отели, университеты, аэропорты, школы, спортзалы и другие места, часто посещаемые гражданами США и другими иностранными гражданами", - добавили в ведомстве.

Напомним, 14 апреля президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.

Вслед за США то же самое решили сделать страны-союзницы по НАТО.