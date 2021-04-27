Число новых случаев заражений коронавирусом в Индии остается более 300 тысяч шестой день подряд. Вооруженные силы страны пообещали предоставить свои запасы, чтобы помочь справиться с резким всплеском инфекций.

Об этом сообщает агентство CNA.

За последние сутки в Индии зарегистрировали 323 144 новых заражений. Это ниже рекордного показателя в понедельник (352 991 случай), однако несмотря на падение статистики больницы переполнены и продолжают отказывать пациентам из-за нехватки кроватей и запасов кислорода.

Также официально сообщается о 2771 смертельном исходе от COVID-19 за последние сутки, но эксперты в области здравоохранения считают, что реальное число значительно выше.

Статистика роста заражений в Индии

"Пожалуйста, обратите внимание, что резкое снижение количества ежедневных случаев в значительной степени связано с резким падением тестирований", - написал в Твиттере экономист в области здравоохранения Индийского института менеджмента Риджо Джон.

Индия обратилась за помощью к вооруженным силам. Начальник штаба обороны генерал Бипин Рават заявил, что из резервов вооруженных сил будет взят кислород, а вышедший на пенсию медицинский персонал приступит к работе в больницах, где лежат тяжелые ковидные больные.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал всех граждан пройти вакцинацию и соблюдать осторожность.

Торговая палата США предупредила, что шестая по величине в мире индийская экономика может дать сбой в результате резкого роста заражений, что притормозит глобальную экономику.

Австралия приостановила прямые пассажирские рейсы из Индии до 15 мая.

В Индии с населением около 1,3 миллиарда человек за время пандемии зарегистрировано 17,64 миллиона случаев заражения коронавирусом и 197 894 смертей.

Ранее "Страна" сообщала, что в Индии запретили использование кислорода в немедицинских целях.

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