Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью на административной границе с аннексированным Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях. По итогам совещания он поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает сайт главы государства.

В мероприятии приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместители Роман Машовец и Кирилл Тимошенко, секретарь СНБО Алексей Данилов, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич, главы госадминистраций упомянутых областей, руководители региональных подразделений силовых ведомств.

В начале совещания Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью в Донбассе украинского военного в результате подрыва военного автомобиля.

Президент рассказал, что побывал на позициях украинских военнослужащих на административной границе с Крымом, и отметил, что защитники сохраняют боевой дух.

"Наши семьи, дети могут быть в покое", - сказал Зеленский.

Секретарь СНБО доложил о ситуации с безопасностью на границе с Крымом и в названных областях. Участники совещания обсудили оперативную обстановку в этих регионах и готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации.

Председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь доложил об обеспечении безопасности гражданского населения.

По результатам совещания президент поручил Данилову подготовить в ближайшее время заседание СНБО.

Между тем в Украине активно обсуждают возможную встречу Зеленского с Путиным. "Страна" анализировала, удастся ли ее провести.

А Ермак уже заявил, что переговоры между Путиным и Зеленским могут стать историческими.