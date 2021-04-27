Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что скорее всего столица выйдет из "красной" зоны карантина уже с 1 мая, в таком случае в городе снова откроют торговые центры, рестораны, разрешат работу общественного транспорта.

Об этом городской глава сказал в эфире "Украина 24".

"Я могу сказать, что мы принимаем решения в соответствии с критериями, которые прописаны специалистами, людьми, имеющими специальное образование. Это медики, эпидемиологи, люди, которые сейчас следят и общаются с нашими иностранными партнерами для того, чтобы критическая ситуация не вышла из-под контроля.

Хочу зачитать несколько норм: загруженность коек сегодня 56%, коек с кислородом загружено почти 60%. Количество тестирований на 100 тыс. населения - более 350. Госпитализация должна быть не больше 59 человек на 100 тыс. населения, у нас сейчас пока 57, то есть мы отвечаем критериям, но не всем", - заявил Кличко.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов ранее сообщил "Стране", что Киев покинет "красную" зону уже до конца текущей недели.

Также сообщалось, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал похожий прогноз.