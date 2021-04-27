Президент Украины Владимир Зеленский в Херсонской области посетил позиции украинских военных возле границы с Крымом. Он заявил, что Украина всегда должна быть готовой к возвращению российских войск к рубежам страны. Также он провел совещание по безопасности и поручил по его итогам подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Зеленский прокомментировал недавнее скопление войск РФ на восточной границе Украины. По его словам, Россия не первый год прибегает к давлению. Но Украина воспринимает это спокойно.

"Мы постоянно должны быть готовы", - добавил он.

По словам главы государства, совместные усилия Украины, европейских стран и США в отношении России создали возможности для деэскалации.

"Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся. Мы все поддерживаем решение отвести войска от границы с Украиной. Это говорит уже о намерении не продлевать эскалацию... Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны", - сказал Зеленский.

Что касается совещания, то оно касалось ситуации безопасности на административной границе с Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

В мероприятии приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместители Роман Машовец и Кирилл Тимошенко, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и другие.

Секретарь СНБО доложил о ситуации с безопасностью на границах с Крымом и в названных областях. Участники совещания обсудили оперативную обстановку в этих регионах и готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации.

По результатам совещания президент поручил Данилову подготовить в ближайшее время заседание СНБО, сообщили в ОП.

Как писала "Страна", на Херсонщине Зеленский заявил, что хочет создать новый формат по Донбассу, "параллельный" Нормандскому.

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