Во вторник, 27 апреля, в Черное море вошел американский патрульный катер класса Legend USCGC Hamilton.

Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.

По данным ведомства, катер будет поддерживать американских союзников и партнеров по НАТО в Черноморском регионе.

Hamilton стал первым катером береговой охраны США, который вошел в Черное море с 2008 года. Последний раз Черное море посещал катер USCGC Dallas.

Напомним, на вхождение американского патрульного корабля в Черное море уже отреагировала Россия. Сегодня страна объявила о проведении ракетным крейсером "Москва" боевых стрельб в этом регионе. В связи с этим морской полигон и прилегающая акватория будет закрыта для судоходства.

Ранее власти Великобритании решили отправить корабли Королевского флота в Черное море в знак поддержки Украины. Их прибытие ожидается в мае.