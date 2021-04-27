Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на любые попытки пересечь обозначенные недавно Владимиром Путиным "красные линии" последует жесткая реакция.

Об этом министр сказал в интервью РИА Новости.

В недавнем послании Федеральному собранию Путин назвал "красные линии": вмешательство во внутренние дела Росии, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов. По словам Лаврова, глава Кремля четко дал понять, "что мы готовы на самые широкие договоренности, если это отвечает нашим интересам".

"И, конечно, будем жестко реагировать на любые попытки пересечь "красные линии", которые, как вы слышали, мы определяем сами", - добавил Лавров.

Также он обратил внимание на жесткие действия США, которые пытаются возродить однополярный мир и создать "конструкцию, где все будут подчинены западным странам и весь западный лагерь будет вербовать под свои знамена все другие страны на разных континентах против Китая и Российской Федерации". По его мнению, если такая политика не прекратится, это чревато новой холодной войной.

"Ну, если нет - это их выбор. Значит, будем жить в условиях, как вы сказали, то ли холодной войны, то ли в условиях еще хуже. Я считаю, что в холодную войну напряжение было, конечно, очень серьезное, не раз возникали рискованные ситуации, кризисные ситуации. Но было взаимное уважение, которое сейчас в дефиците", - сказал Лавров.



О красных линиях также говорил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире программы "HARDtalk" на телеканале BBC News World.

Кулеза прокомментировал заявление Путина о том, что если Владимир Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то в первую очередь должен встретиться с руководителями "ЛНР" и "ДНР".

"Это "красная линия", которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками", - сказал Кулеба в ответ на слова Путина.

На вопрос о том, состоится ли встреча президентов Украины и России, министр уклончиво сказал: "Будем надеяться".

Он добавил, что главной целью Украины является проведение саммита Нормандской четверки, однако, поскольку президент РФ избегает участия в нем, Зеленский готов провести с ним личную встречу.

"Наша главная цель - иметь полноценный саммит Нормандской четверки, потому что для этого есть условия. Украина имплементировала все составляющие решения саммита Нормандской четверки в Париже от 2019 года. Единственная сторона, которая не имплементировала свои обязательства - это Россия. Мы должны говорить с ними, и мы хотим говорить в Нормандском формате, но если Путин избегает этого формата, мой президент готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир", - рассказал Кулеба.

"Страна" приводила совет Путина Зеленскому обсуждать конфликт на Донбассе с "республиками" Донбасса.

Кроме Кулебы возможность прямых переговоров с "ЛДНР" отрицают другие представители власти, в частности советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.