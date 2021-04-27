На внеочередном заседании Верховной Рады во вторник, 27 апреля, народные депутаты проголосовали во втором чтении за законопроект №2164, который позволяет начинать процедуру заочного осуждения без решения об объявлении человека в розыск через Интерпол.

Ранее это было одним из главных препятствий в начале процедуры заочного осуждения, так как Интерпол отклонял большинство политически мотивированных запросов украинских властей. Теперь это препятствие убирается.

Также ко второму чтению добавили положение, согласно которому в случае невозможности установить местоположение лица, повестка считается врученной при обнародовании в СМИ или на сайте Офиса генпрокурора. Таким образом правоохранители могут не прибегать к фактическому вручению подозрения.

"Все это приведет к массовому штампованию заочных приговоров против лиц, которые находятся за границей. Но в большинстве случаев, конечно же, до заочных судов доводить не будут, а будут предлагать "порешать". В том числе, наверняка, такое предложение поступит и к представителям нынешней власти, как только они перестанут быть властью. Впрочем, у Зеленского еще есть шанс не допустить этого - просто наложив вето на этот закон", - комментирует решение парламента телеграм-канал "Политика Страны".

Подробнее об этом законопроекте можно узнать в нашем материале.

Также мы писали, что сегодня Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о переводе уголовного процесса в электронный вид.