В "Национальном корпусе" объявили о создании так называемых "штабов обороны" во всех регионах Украины, они будут заниматься координационной деятельностью и подготавливать личный состав.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Угроза масштабного вторжения остается для нас чрезвычайно высокой. Учитывая это, мы объявляем о создании региональных штабов обороны", - заявил Максим Жорин, руководитель Центрального штаба "Нацкорпуса" и экс-командир "Азова".

Координационные действия штабов буду заключаться в коммуникации и сотрудничестве с людьми, общественными организациями и государственными структурами. Подготовка личного состава будет включать в себя учения, курсы и сборы.

Сообщается, что в Одессе и Харькове уже объявлено о создании региональных штабов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет призывать резервистов без объявления мобилизации в стране.

Также сообщалось, что в МИД РФ заявили, что Зеленский "объявил всеобщую мобилизацию". Однако мобилизацию в стране никто не объявлял.