Суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Закарпатья, который агитировал за восстановление "Республики Подкарпатская Русь" на территории региона. На данный момент он скрывается на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр Служба безопасности Украины (СБУ).

Правоохранители выявили, что мужчина неоднократно подтверждал российским СМИ свои намерения по изменению административно-территориального устройства Украины. Он предлагал незаконное восстановления так называемой административно-территориальной единицы "Республика Подкарпатская Русь".

"Для реализации своих намерений фигурант начал искать помощь в проведении подрывной деятельности против Украины среди организаций Российской Федерации. В частности, в начале 2014 он обратился к президенту РФ с просьбой провести миротворческую операцию для "... восстановления досоветского статуса Республики Подкарпатская Русь" и признать ее государственность. По данному факту следователи Службы безопасности Украины начали уголовное производство. Среди обнародованной переписки экс-помощника президента РФ Владислава Суркова найден план обеспечения федерального статуса Закарпатья, идентичный тому, который следователи СБУ изъяли во время обысков, связанных с сепаратистскими движениями в области", - добавили в ведомстве.

Сотрудники спецслужбы установили, что летом 2014 года, находясь в России, преступник разработал "документы", в которых изложил шаги по подготовке основания для силового захвата власти в Закарпатье. Согласно изъятой "документации", злоумышленник разработал схему запугивания местных чиновников, захвата административных зданий и коммуникаций в Мукачево, Ужгороде и Хусте. Также он планировал создание "временного правительства", блокировку четырех автомобильных и двух железнодорожных вокзалов и захват аэропорта.

"Досудебным следствием установлено, что злоумышленник тайно хотел лишить властных полномочий органы государственной власти и местного самоуправления посредством вооруженного отстранения от исполнения полномочий. В рамках уголовного производства, установлен ряд сообщников, которые планировали реализовывать силовой сценарий. В частности, самопровозглашенные "руководители силовых структур", лица, причастные к вербовке наших соотечественников. После тщательной проверки, причастные были привлечены к уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.

На данный момент мужчина объявлен в межгосударственный розыск. СБУ известно, что он скрывается от суда на территории России, поэтому судебное разбирательство осуществлялось в его отсутствие.

Решением Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области злоумышленник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины. Он приговорен к 12 годам лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, недавно сотрудники Федеральной службы безопасности России отчитались о задержании в Севастополе россиянина, который якобы передавал Украине сведения о деятельности Черноморского флота.

Также мы писали о том, как "суд" в Крыму приговорил пенсионерку к 12 годам тюрьмы за якобы шпионаж в пользу Украины.