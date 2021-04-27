Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о переводе уголовного процесса в электронный вид
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект о введении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования (№5246). Об этом в соцсети сообщил министр юстиции Денис Малюська.
По его словам, "частично (в части взаимодействия НАБУ-САП-ВАКС) такая система уже готова к работе и ожидала только законодательного урегулирования".
Кроме того глава Минюста перечисляет преимущества системы:
- материалы уголовного производства можно будет получить в электронном виде и ознакомиться с ними в удобное время и способ
- устранение дискуссий (и возможных злоупотреблений) относительно того, не было ли внесено каких-либо изменений в материалы после ознакомления с ними стороны защиты
- прекращение "войн" за материалы отдельных уголовных производств между различными правоохранительными органами
Ранее "Страна" писала о том, что "слуга народа" Безуглая опубликовала проект по переаттестации в СБУ.
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