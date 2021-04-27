Ракетный крейсер "Москва" проведет боевые стрельбы в Черном море, куда направляется патрульный корабль Береговой охраны США Hamilton. Для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория будут закрыты для судоходства. Об этом сообщает РИА Новости.

"Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) "Москва" Черноморского флота (ЧФ) вышел в море для проведения учебно-боевых упражнений в соответствии с планом подготовки корабля к выполнению задач по предназначению. В нескольких морских полигонах в акватории Черного моря экипаж проведет комплекс корабельных боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами Морской авиации и ПВО", - говорится в сообщении.

Также экипаж крейсера отработает алгоритм действий по применению главного ракетного комплекса корабля, проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль условного противника.

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