Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Россия должна продолжить деэскалацию на Донбассе и сторонам конфликта стоит решать разногласия посредством диалога, а не противостояния.

Об этом глава МИД ФРГ заявил во время общения с журналистами во вторник, 27 апреля.

"Хорошая новость состоит в том, что Россия объявила о отводе своих войск. За этими заявлениями должны сейчас в действительности последовать дел", - сказа Маас.

По его мнению, следующими шагами со стороны России должно стать "снятие блокады в акватории Черного моря и прекращение нарушений перемирия в Украине". При этом он уточнил, что стороны должны урегулировать конфликт с помощью диалога и "обе стороны должны быть готовы вести диалог".

"Мы должны выйти из этой спирали эскалации и решать проблемы посредством диалога, а не в дуэли", - сказал министр.

Напомним, по мнению Хайко Маас на данный момент стоит задача в урегулирование конфликта на Донбассе - это возврат к выполнению минских соглашений. В противном случае конфликт окажется замороженным, чего не хотят допустить в Европе. По его словам, сейчас работа в нормандском формате находится на "нулевой отметке".

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